Юриста возмутило прекращение уголовного дела из-за кота Твикса

Следственный комитет прекратил уголовное дело, связанное с котом Твиксом, которого проводница выкинула на улицу.

Представителем хозяина питомца выступал юрист Сергей Егоров. Как сообщил специалист в интервью 360.ru, проводница, которая выкинула кота из поезда, осталась безнаказанной. В ходе разбирательства сотрудница состава не смогла пояснить, почему не предприняла попыток отыскать владельца кота и выдворила питомца из поезда.

По словам юриста, сотрудницу РЖД признали невиновной. В таком случае социальная справедливость не была восстановлена – кот погиб, и виновные лица ответственность за произошедшее не понесли, хотя расследование длилось 10 месяцев.

Также юрист отметил, что в случае, если бы из состава выкинули не кота, а ценную вещь, дело могло бы принять иной оборот. Егоров поделился, что не знает, будет ли владелец погибшего кота обжаловать решение о прекращении дела.