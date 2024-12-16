В Петербурге реорганизацию начала транспортная компания «ДЛ-Транс»

Транспортная компания «ДЛ-Транс», находящаяся в Петербурге и руководимая Александром Лашкевичем, начала процесс реорганизации.

Согласно информации, размещенной в карточке компании на Едином федеральном ресурсе юридически значимых сведений (Федресурс), 6 декабря основатель компании — ООО «0578 Холдинг» — утвердил решение о реорганизации. Реорганизация предполагает присоединение «ДЛ-Транс» к компании ООО «ДЛ-Экспедирование», 99% долей которой принадлежит самой «ДЛ-Транс», сообщает abn.agency.

Компания «ДЛ-Транс» является важным элементом структуры одного из крупнейших российских логистических холдингов — Группы компаний «Деловые линии». Организация специализируется на транспортировке грузов посредством фур.

Владельцем материнской компании ООО «0578 Холдинг» являются несколько участников. Доля в 43% принадлежит ООО «АБ Групп», акционерами которой выступают Александр Богатиков (60%) и Эльвира Богатикова (30%). ООО «ТБ-Капитал», принадлежащее Татьяне Башмаковой, удерживает 37,5%. Кроме того, 12,5% долей «0578 Холдинг» находятся у ООО «Бизнес Проект», а оставшиеся 7% принадлежат ООО «Санамикс».