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Ветеринар Романовская объяснила, как подготовить собаку к шумной новогодней ночи

Новогодняя ночь с фейерверками и шумными гуляньями может стать настоящим испытанием для питомцев. Резкие звуки и вспышки вызывают у них сильный стресс, поэтому важно создать для животных комфортную и безопасную обстановку. Ветеринарный врач Виктория Романовская объяснила Gazeta.SPb, как подготовить питомца к шумному празднику.

Ветеринар Романовская объяснила, как подготовить собаку к шумной новогодней ночи
Фото: Gazeta.SPb

Лучше всего встретить Новый год дома, где вы можете минимизировать стрессовые факторы. Закройте окна и шторы, чтобы уменьшить шум и яркость от салютов. Убедитесь, что в доме нет опасных предметов — елочные игрушки должны быть небьющимися, провода от гирлянд спрячьте в короб, а елку надежно закрепите. Так вы обезопасите любимца, в случае если он все же испугается и начнет бегать по квартире.

«Обязательно обустройте уютное место, где питомец сможет укрыться. Разместите там его любимую мягкую лежанку, игрушки и лакомства. Постарайтесь выгулять собаку заранее, до начала массовых гуляний. Активные игры на улице успокоят и вымотают животное. Убедитесь, что у него всегда есть доступ к свежей воде, ведь стресс может усилить жажду. А если вы знаете, что ваш питомец сильно волнуется из-за шума и большого скопления людей, необходимо заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом для подбора успокоительных препаратов», — объяснила Романовская.

Ветеринарный врач посоветовала не отчитывать животное, если оно ведет себя шумно и волнуется. Требуется сохранять спокойствия, поскольку собаки чувствуют состояние хозяина.

«Расслабиться собаке также помогут включенный телевизор или радио. Приборы создают привычный для любимца фоновый шум. Помните, если у вас дома планируется шумное застолье, внимательно следите за тем, чтобы никто из гостей не подкармливал питомца праздничными блюдами. Собакам противопоказаны привычные для нас угощения — многие из них могут быть токсичны. Они вызывают расстройство пищеварения и аллергические реакции», — резюмировала ветеринар.

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