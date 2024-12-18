  • 18+

  • Сегодня

    18.12.24, Ср

    Погода

    -11°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103 €108.34 ¥13.96

В Петербурге отели жалуются на сложности с постановкой гостей на миграционный учет

Фото: Unsplash

Отели в Петербурге столкнулись с проблемами при постановке гостей на миграционный учет. Сообщается, что сложности начались после перехода на новую модель обмена данными.

Как сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на отельеров, в последнюю неделю электронная регистрация иностранных гостей практически прекратилась. Помимо этого, отмечается, что регистрация жителей РФ также стала заметно сложнее.

Участники гостиничного рынка обсудили сложившуюся ситуацию на совещании в Невской ратуше. Некоторые отельеры отметили, что система частично функционирует, однако трудности все же возникают.

Они подчеркнули, что проблемы наблюдаются как у пользователей, которые вносят данные через Госуслуги, так и у тех, кто работает через системы-посредники.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и Интернет

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и ИнтернетНовости
В 2024 году Северная столица стала первой по скоростям мобильного интернета среди российских мегаполисов. Средние значения у всех операторов по городу превысили 50 Мбит/с. Согласно данным агентства Telecom Daily, наиболее высокие результаты на загрузку и выгрузку контента показал оператор T2. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции компании в арт-резиденции...
Подробнее