В Петербурге отели жалуются на сложности с постановкой гостей на миграционный учет

Отели в Петербурге столкнулись с проблемами при постановке гостей на миграционный учет. Сообщается, что сложности начались после перехода на новую модель обмена данными.

Как сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на отельеров, в последнюю неделю электронная регистрация иностранных гостей практически прекратилась. Помимо этого, отмечается, что регистрация жителей РФ также стала заметно сложнее.

Участники гостиничного рынка обсудили сложившуюся ситуацию на совещании в Невской ратуше. Некоторые отельеры отметили, что система частично функционирует, однако трудности все же возникают.

Они подчеркнули, что проблемы наблюдаются как у пользователей, которые вносят данные через Госуслуги, так и у тех, кто работает через системы-посредники.