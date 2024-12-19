Сукачев высказался об идеи зачистить стриминги от иностранной музыки

Предложение депутата Госдумы Андрея Лугового о введении запрета на иностранную музыку на российских стриминговых сервисах подверг критике рок-музыкант и поэт Гарик Сукачев.

В комментарии 360.ru он заявил, что подобные инициативы, по его мнению, исходят исключительно от людей, которых он охарактеризовал как идиотов или глупцов.

«Идиоты и глупцы. Завтра могут Моцарта запретить. Ну это не все депутаты, а только кучка идиотов. Их в любой профессии можно найти», — считает музыкант.

Однако Сукачев подчеркнул, что подобные идеи высказывают не все депутаты, а только небольшая группа людей, которых, как он заметил, можно найти в любой профессии.

Гарик Сукачев признался, что в течение всей своей жизни активно слушает иностранную музыку, включая различные жанры. Музыкант отметил, что перечислить все разнообразие своей музыкальной коллекции невозможно.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой в ходе обсуждения законопроекта о специальных рублевых счетах для инагентов предложил запретить или ограничить долю иностранной музыки на российских стриминговых сервисах до 20%. Луговой рассказал, что перед заседанием ознакомился с топ-100 композиций на одной из музыкальных платформ и обнаружил в списке две песни российских исполнителей, которые были признаны инагентами. Депутат назвал такие композиции пропагандой, влияющей на молодежь.

Он заверил, что этот вопрос будет детально рассмотрен комиссией по расследованию вмешательства во внутренние дела.