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Стоимость проезда в Петербурге резко вырастет с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года стоимость проезда в метро Петербурга вырастет до 81 рубля. Это ожидаемое повышение, так как тарифы оставались неизменными в 2023-2024 годах.

Стоимость проезда в Петербурге резко вырастет с 1 января 2025 года
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах составит 75 рублей, что на 10 рублей больше чем сейчас. При этом по «Подорожнику» и «Единой карте петербуржца» поездка обойдется в 56 и 51 рубль соответственно.

Цены на долгосрочные проездные также увеличатся: месячный билет для учащихся будет стоить 748 рублей, именной льготный — 797 рублей, а студенты заплатят 1501 рубль. Для обычных петербуржцев единый месячный проездной билет обойдется в 4215 рублей.

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