Россиянам хотят вернуть важную выплату

В России предлагается возобновить программу туристического кешбэка для семей с детьми и при оплате отдыха для детей, которая составляет 20 000 рублей. Это предложение было высказано комитетом СФ по регламенту после проведения круглого стола, посвященного выполнению указаний президента о развитии внутреннего туризма. Об этом сообщает konkurent.ru.

Сенаторы считают, что это необходимо для развития отрасли и достижения поставленных целей, включая удвоение числа туристов до 140 миллионов человек ежегодно к 2030 году. Кроме того, вклад туризма в ВВП России должен увеличиться вдвое, достигнув 5%.

Планируется также создание инфраструктуры экологического туризма во всех национальных парках страны за пять лет, включая экотропы, пешие маршруты, места отдыха, музеи и визит-центры для школьников.

Туристический кешбэк – это мера поддержки отрасли, которая была активна в период пандемии в 2020–2021 годах и после начала войны в 2022 году. По этой программе участники могли получить компенсацию 20% от стоимости путевки или проживания в отеле, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию, при условии использования карты “Мир”.