Цискаридзе раскрыл секрет соперничества Москвы и Петербурга

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о своём опыте столкновения с презрительным отношением москвичей к петербуржцам, особенно в сфере культуры.

По его словам, это соперничество проявляется даже в балетных кругах. Цискаридзе привёл в пример ситуацию со своей ученицей, талантливой балериной из Петербурга, которая перешла работать в Большой театр. Московские коллеги выражали недовольство тем, что в столицу «прут питерские», а один из вопросов по поводу происхождения балерины содержал скрытое презрение.

Цискаридзе отметил, что в Петербурге, в отличие от Москвы, больше ценят талант, чем связи, даже если у ребёнка из «непростой семьи» есть материальные возможности. Эта история, по его мнению, демонстрирует не только профессиональные стандарты, но и давнее соперничество между двумя столицами.