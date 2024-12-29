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В Петербурге скончался Герой России Владимир Терехов

В Петербурге на 79-м году жизни скончался Герой Российской Федерации и заслуженный моряк-подводник Владимир Юрьевич Терехов. Об этом с прискорбием сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В Петербурге скончался Герой России Владимир Терехов
Фото: Владимир Терехов. Скриншот из видео

В пресс-службе Смольном выразили глубокие соболезнования родным, близким и товарищам ушедшего из жизни героя. Владимир Терехов посвятил свою жизнь службе в Военно-морском флоте России, где прошел путь от рядового моряка до заслуженного офицера. Он участвовал в дальних походах на боевых кораблях, принимал непосредственное участие в испытаниях новейших глубоководных аппаратов и активно занимался подготовкой специалистов для обслуживания сложной морской техники.

В 1993 году Владимиру Терехову было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни.

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