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В Петербурге введен запрет на выход на лед на реках и каналах до 14 апреля

В Петербурге с 25 декабря введен запрет на выход и выезд на лед, распространяющийся на реки и каналы в Василеостровском, Петроградском, Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском, Московском, Кировском и Красносельском районах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В Петербурге введен запрет на выход на лед на реках и каналах до 14 апреля
Фото: Pixabay

Запрет будет действовать вплоть до 14 апреля. Что касается Финского залива, то выход на его ледовое покрытие запрещен с 25 декабря по 27 января, а затем снова с 17 марта до 14 апреля. МЧС Петербурга подчеркнуло, что прогулки по замерзшим водоемам представляют серьезную опасность для жизни и здоровья, и напоминает о том, что лед еще не успел окончательно сформироваться, а текущая погода в городе остается аномально теплой для этого времени года.

Спасатели призывают жителей и гостей города строго соблюдать введенные ограничения.

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