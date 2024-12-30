Поляков призвал поучаствовать в акции «Мечты сбываются», посвященной подопечным детского хосписа

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале призвал горожан участвовать в акции «Мечты сбываются», проводимой ежегодно в детском хосписе «Бумажная птица».

Каждый может стать «Дедом Морозом» для ребенка с особыми потребностями, исполнив его желание. Поддержать акцию можно и другими способами: пожертвованиями, стать волонтером или распространить информацию о событии.

Вице-губернатор напомнил, что период перед Новым годом – время чудес и улыбок, когда даже взрослые верят в волшебство, а дети погружаются в это особенно сильно.