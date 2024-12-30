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Завершена реставрация доходного дома Николая Чайковского

В Петербурге закончилась реставрация доходного дома Николая Чайковского на улице Маяковского, 36–38, Сообщила пресс-служба КГИОП.

Завершена реставрация доходного дома Николая Чайковского
Фото: скриншот видео

Работы, начавшиеся в 2022 году, включали восстановление дубовых входных дверей, ремонт оконных рам в едином стиле и реставрацию известнякового цоколя с устранением повреждений. В подвальных приямках установили металлические козырьки.

Доходный дом, принадлежавший капитану 1-го ранга Чайковскому, строился в 1905-1909 годах. Правую часть возводил инженер Максим Капелинский, а левую завершил архитектор Михаил Сонгайло.

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