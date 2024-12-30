Завершена реставрация доходного дома Николая Чайковского

Соответствующий рейтинг представили на днях Аналитический центр «Эксперт» и одноименный журнал. Его цель – выделить строительные компании, которые возводят не только жилье, но и успешно синхронизируют этот процесс с обеспечением жителей социальной инфраструктурой. Рейтинг был составлен на основе анализа ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими девелоперами в 2023 году....