14 вестибюлей метро закроются в новогоднюю ночь в Петербурге

В новогоднюю ночь в Петербурге будут закрыты 14 вестибюлей станций метро. Ограничения коснутся вестибюлей станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская» и «Дунайская». Также не будут работать вестибюли станций «Ленинский проспект», «Невский проспект», «Площадь Ленина», «Проспект Славы» и «Зенит».

Кроме того, закроются станции «Фрунзенская», «Достоевская», «Удельная», «Технологический институт 2» и «Площадь Александра Невского 2».

Вестибюль станции «Невский проспект» будет открыт только на вход с 21:00 31 декабря 2024 года. Закрытие вестибюлей обусловлено мерами безопасности и поддержанием порядка в праздничные дни.