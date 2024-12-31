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В 2025 году РОСФОТО представит более десяти выставочных проектов

В 2025 году петербуржцев познакомят с различными аспектами фотоискусства. Более 10 различных выставок будут представлены для горожан.

В 2025 году РОСФОТО представит более десяти выставочных проектов
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Первая выставка «Новатор. ХХ век» будет посвящена участникам знаменитого московского фотоклуба.

Проект «Память Победы» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне покажет военные снимки известных фотокорреспондентов и портреты ветеранов 1980-х годов.

Также запланирована ретроспектива Эммануила Евзерихина, выдающегося военного фотографа и советского классика. Следующей станет выставка «Крылья России» расскажет о истории отечественной авиации, включая её развитие и массовые пассажирские перевозки.

Выставка экспонатов старинных фототехник, таких как дагеротипы и ранняя бумажная фотография, будут представлены из музея, обычно не покидающего хранилище. Осенью 2025 года откроется выставка «Свет и цвет», посвященная эволюции цвета в фотографии от автохрома до цифровой эпохи.

Проект «Абстракция реальности. Современная беспредметная фотография» продолжит работу музея по изучению и коллекционированию современного фотоискусства.

Совместная экспозиция с Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником «Пионеры отечественной фотографии: Андрей Карелин и Максим Дмитриев» впервые представит в Петербурге работы основателей отечественной художественной и документальной фотографии.

Также запланирована выставка «Фотография конца XIX века на Дальнем Востоке», организованная совместно с Хабаровским краевым музеем имени Николая Гродекова и Центром визуальной культуры BÉTON. Проект покажет уникальные фотоколлекции XIX — начала XX века, посвященные Приамурью.

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