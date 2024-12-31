Как провести новогодние праздники с пользой для здоровья

Новогодние и рождественские праздники близко. Это время семейных ужинов, встреч с друзьями и изобильных застолий. Однако важно помнить о сбалансированном питании даже в праздничные дни. Роспотребнадзор Петербурга поделился несколькими правилами в своём телеграмм-канале, выполняя которые жители города смогут провести Новый год и последующие выходные дни с пользой для здоровья.

Во-первых, советуют выбирать полезные способы приготовления. Запекание в духовке или готовка на пару — отличные варианты, которые сделают блюда более полезными и разнообразят праздничное меню.

Во-вторых, контроль баланса питательных веществ. Необходимо следить за количеством белков, жиров и углеводов, поступающих в организм. Дисбаланс может негативно сказаться на самочувствии.

Также, стоит соблюдать умеренность — ключ к здоровью. Роспотребнадзор рекомендует избегать больших порций жирной, жареной еды, десертов и сладких напитков. Лучше есть маленькими порциями и чаще.

Дробный режим питания. Этот совет подразумевает принятие пищи каждые 3-4 часа, но небольшими порциями. Это поможет избежать переедания и сохранит чувство легкости.

Ещё один совет от Роспотребнадзора это замена высококалорийные продукты на менее калорийные аналоги. Так можно наслаждаться любимыми блюдами без вреда для фигуры.

Стоит отметить, что качество продуктов тоже имеет значение. Необходимо обращать внимание на качество покупаемых продуктов, правила их приготовления, сроки хранения и реализации.

Следуя этим простым рекомендациям, можно провести праздники вкусно, радостно и без ущерба для здоровья.