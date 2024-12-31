  • 18+

  • Сегодня

    31.12.24, Вт

    Погода

    +0°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Как провести новогодние праздники с пользой для здоровья

Новогодние и рождественские праздники близко. Это время семейных ужинов, встреч с друзьями и изобильных застолий. Однако важно помнить о сбалансированном питании даже в праздничные дни. Роспотребнадзор Петербурга поделился несколькими правилами в своём телеграмм-канале, выполняя которые жители города смогут провести Новый год и последующие выходные дни с пользой для здоровья.

Как провести новогодние праздники с пользой для здоровья
Фото: pxhere.com

Во-первых, советуют выбирать полезные способы приготовления. Запекание в духовке или готовка на пару — отличные варианты, которые сделают блюда более полезными и разнообразят праздничное меню.

Во-вторых, контроль баланса питательных веществ. Необходимо следить за количеством белков, жиров и углеводов, поступающих в организм. Дисбаланс может негативно сказаться на самочувствии.

Также, стоит соблюдать умеренность — ключ к здоровью. Роспотребнадзор рекомендует избегать больших порций жирной, жареной еды, десертов и сладких напитков. Лучше есть маленькими порциями и чаще.

Дробный режим питания. Этот совет подразумевает принятие пищи каждые 3-4 часа, но небольшими порциями. Это поможет избежать переедания и сохранит чувство легкости.

Ещё один совет от Роспотребнадзора это замена высококалорийные продукты на менее калорийные аналоги. Так можно наслаждаться любимыми блюдами без вреда для фигуры.

Стоит отметить, что качество продуктов тоже имеет значение. Необходимо обращать внимание на качество покупаемых продуктов, правила их приготовления, сроки хранения и реализации.

Следуя этим простым рекомендациям, можно провести праздники вкусно, радостно и без ущерба для здоровья.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицы

Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицыГород
Студенты московского отделения магистратуры «Дизайн среды» НИУ ВШЭ в рамках грантовой программы от «Главстрой Санкт-Петербург» предложили свои идеи для создания общественных пространств в жилых комплексах застройщика. Специальная программа НИУ ВШЭ была запущена в 2023 году. «Дизайн среды» предлагает уникальный формат взаимодействия: восемь студентов, прошедших конкурсный отбор, получили гранты на обучение...
Подробнее

Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиков

Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиковНовости
Соответствующий рейтинг представили на днях Аналитический центр «Эксперт» и одноименный журнал. Его цель – выделить строительные компании, которые возводят не только жилье, но и успешно синхронизируют этот процесс с обеспечением жителей социальной инфраструктурой. Рейтинг был составлен на основе анализа ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими девелоперами в 2023 году....
Подробнее