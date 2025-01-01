Метро в Петербурге в 2025 году впервые дойдет до Красносельского района

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что работы на первых двух станциях новой Красносельско-Калининской линии метрополитена, которая соединит район Красного Села с подземкой, находятся на завершающей стадии. Ожидается, что первый участок линии с пропускной способностью 221 тысяч пассажиров в сутки будет открыт в 2025 году.

В интервью ТАСС Беглов рассказал, что в планах — запуск станций “Юго-Западная” (также известной как “Казаковская”) и “Путиловская”. “Юго-Западная” станет первой станцией метро в Красносельском районе и расположится на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. Станция “Путиловская” будет пересадочной на станцию красной линии “Кировский завод”, что обеспечит пассажирам доступ ко всем станциям петербургского метрополитена. Вестибюль “Путиловской” откроется на улице Васи Алексеева, между проспектом Стачек и улицей Маршала Говорова.

Строительство обеих станций сейчас находится на этапе отделочных работ, и участок от “Юго-Западной” до “Путиловской” сможет обслуживать 221 тысячу пассажиров в сутки.

По планам, до 2030 года на коричневой линии метрополитена будут открыты новые станции “Броневая”, “Заставская”, “Боровая” и “Каретная”, которые сейчас находятся на стадии проектирования. После их ввода новая линия дойдет до набережной Обводного канала в центральной части города.

Беглов также отметил, что город преодолел кризис в метростроении. В конце 2024 года была запущена новая станция оранжевой ветки “Горный институт”, а строительство новых станций Невско-Василеостровской линии продолжается. До 2030 года в Петербурге планируется ввести еще несколько станций метро, таких как “Богатырская”, “Каменка” и “Театральная”.

Кроме того, в течение следующих пяти лет запланирован ремонт 14 станций подземки.