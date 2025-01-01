Новый сериал с Юрием Стояновым стартует на экранах со 2 января

На Первом канале 2 января стартует комедийный сериал Дмитрия Грибанова «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли. В проекте участвуют Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ и другие. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Сериал создан в кооперации с онлайн-кинотеатром START и поддержан Институтом развития интернета. Он рассказывает о бывшем воре по прозвищу Артист (Юрий Стоянов), который, выйдя из заключения, хочет оставить преступное прошлое и вернуть украденные ценности. Для этого ему приходится стать няней своего внука, сменяя десять различных масок.

Юрий Стоянов представляет своего героя как творческого человека, который жаждет воссоединения с близкими. Режиссер Дмитрий Грибанов подчеркивает, что повествование наполнено напряженными моментами, экстремальными ситуациями и разнообразными местами действия, среди которых – запущенный пионерский лагерь и банковский зал. В сериале гармонично переплетены элементы юмора и драматического напряжения. 16+