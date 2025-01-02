  • 18+

  • Сегодня

    02.01.25, Чт

    Погода

    -4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Как измениться жизнь автомобилистов России в 2025 году

С 2025 года автоматическое продление водительских прав на три года станет доступным. Автомобилисты смогут обмениваться водительскими правами и страховыми полисами в цифровом формате через интернет-порталы и мобильные приложения.

Как измениться жизнь автомобилистов России в 2025 году
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Как сообщили в Telegram-канале портала «Госуслуги», штрафы за нарушения ПДД увеличатся: за непристегнутый ремень – 1,5 тысячи рублей, превышение скорости на 20-40 километров в час – 750 рублей, проезд на красный сигнал – 1,5 тысячи, вождение в нетрезвом состоянии – 45 тысячи. Скидка 25% на штраф при оплате в течение 30 дней.

С 1 марта 2025 года для регистрации автомобиля не потребуется полис ОСАГО, однако движение без него останется запрещенным. Регистрация может быть прекращена сразу после продажи автомобиля, если сделка оформлена через Госуслуги, нотариуса или по решению суда.

В случае регистрации автомобиля с бумажным договором, регистрация будет прекращена спустя десять дней в ГИБДД. Также введены проверки технического состояния автомобиля при возобновлении регистрации после её прекращения.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицы

Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицыГород
Студенты московского отделения магистратуры «Дизайн среды» НИУ ВШЭ в рамках грантовой программы от «Главстрой Санкт-Петербург» предложили свои идеи для создания общественных пространств в жилых комплексах застройщика. Специальная программа НИУ ВШЭ была запущена в 2023 году. «Дизайн среды» предлагает уникальный формат взаимодействия: восемь студентов, прошедших конкурсный отбор, получили гранты на обучение...
Подробнее

Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиков

Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиковНовости
Соответствующий рейтинг представили на днях Аналитический центр «Эксперт» и одноименный журнал. Его цель – выделить строительные компании, которые возводят не только жилье, но и успешно синхронизируют этот процесс с обеспечением жителей социальной инфраструктурой. Рейтинг был составлен на основе анализа ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими девелоперами в 2023 году....
Подробнее