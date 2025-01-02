Как измениться жизнь автомобилистов России в 2025 году

С 2025 года автоматическое продление водительских прав на три года станет доступным. Автомобилисты смогут обмениваться водительскими правами и страховыми полисами в цифровом формате через интернет-порталы и мобильные приложения.

Как сообщили в Telegram-канале портала «Госуслуги», штрафы за нарушения ПДД увеличатся: за непристегнутый ремень – 1,5 тысячи рублей, превышение скорости на 20-40 километров в час – 750 рублей, проезд на красный сигнал – 1,5 тысячи, вождение в нетрезвом состоянии – 45 тысячи. Скидка 25% на штраф при оплате в течение 30 дней.

С 1 марта 2025 года для регистрации автомобиля не потребуется полис ОСАГО, однако движение без него останется запрещенным. Регистрация может быть прекращена сразу после продажи автомобиля, если сделка оформлена через Госуслуги, нотариуса или по решению суда.

В случае регистрации автомобиля с бумажным договором, регистрация будет прекращена спустя десять дней в ГИБДД. Также введены проверки технического состояния автомобиля при возобновлении регистрации после её прекращения.