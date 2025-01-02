В России 2025 год ознаменуется рядом захватывающих кинопремьер

В 2025 году кинотеатры предложат разнообразную кинопродукцию, включая семейные сказки, фэнтези, исторические эпосы и боевики.

Так, 1 января состоялась премьера фантастической сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Боевик «Василий» с Александром Петровым в ролях братьев-близнецов выйдет 23 января. С 30 января будет демонстрироваться исторический боевик «Злой город», рассказывающий о защите Козельска в 1238 году.

В феврале запланированы релизы: «Пророк. История Александра Пушкина», а 20 февраля — детектив «Красный шелк», посвященный приключениям царского агента в Китае после падения Российской империи. Также в предстоящем году зрителей ждут премьеры фильмов «Соловей против Муромца», «Аватар: Огонь и пепел», «Миссия невыполнима: Финальная расплата» и «Мажор в Дубае».