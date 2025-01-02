  • 18+

  • Сегодня

    02.01.25, Чт

    Погода

    -4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Синоптик Колесов назвал вероятную дату появления солнца в Петербурге

Погода в Петербурге стабилизировалась и не должна существенно измениться до конца новогодних каникул. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Синоптик Колесов назвал вероятную дату появления солнца в Петербурге
Фото: Baltphoto

Температура воздуха будет колебаться от -2 до 07, однако в ночное время она может опуститься до -10.

«Серия небольших циклонов следует через наш регион, поэтому погода преимущественно облачная, да со снегом ещё. Только в субботу есть вероятность появления солнышка. А в воскресенье новый небольшой циклон и опять снег», — рассказал синоптик.

Активный циклон, который принесет погодные изменения, ожидается к Рождеству. К 7 января в Петербурге должен усилиться ветер. На данный момент снег выпал на всей территории Петербурга и Ленинградской области.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицы

Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицыГород
Студенты московского отделения магистратуры «Дизайн среды» НИУ ВШЭ в рамках грантовой программы от «Главстрой Санкт-Петербург» предложили свои идеи для создания общественных пространств в жилых комплексах застройщика. Специальная программа НИУ ВШЭ была запущена в 2023 году. «Дизайн среды» предлагает уникальный формат взаимодействия: восемь студентов, прошедших конкурсный отбор, получили гранты на обучение...
Подробнее

Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиков

Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиковНовости
Соответствующий рейтинг представили на днях Аналитический центр «Эксперт» и одноименный журнал. Его цель – выделить строительные компании, которые возводят не только жилье, но и успешно синхронизируют этот процесс с обеспечением жителей социальной инфраструктурой. Рейтинг был составлен на основе анализа ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими девелоперами в 2023 году....
Подробнее