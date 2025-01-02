Синоптик Колесов назвал вероятную дату появления солнца в Петербурге

Погода в Петербурге стабилизировалась и не должна существенно измениться до конца новогодних каникул. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Температура воздуха будет колебаться от -2 до 07, однако в ночное время она может опуститься до -10.

«Серия небольших циклонов следует через наш регион, поэтому погода преимущественно облачная, да со снегом ещё. Только в субботу есть вероятность появления солнышка. А в воскресенье новый небольшой циклон и опять снег», — рассказал синоптик.

Активный циклон, который принесет погодные изменения, ожидается к Рождеству. К 7 января в Петербурге должен усилиться ветер. На данный момент снег выпал на всей территории Петербурга и Ленинградской области.