Бывший директор ГМЗ «Петергоф» Кальницкая скончалась в Петербурге

Бывший директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась в Петербурге. Ей было 72 года.

Как уточнили в пресс-службе музея, Кальницкая долгое время болела. Она возглавляла ГМЗ «Петергоф» на протяжении 13 лет.

«Елена Яковлевна многое сделала для его развития, сохранения и популяризации. Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, проделана огромная исследовательская работа по изучению истории Петергофа», — сказано в сообщении пресс-службы музея.

В настоящее время родственники согласовывают дату и место прощания с Еленой Кальницкой, детали будут объявлены в ближайшее время.