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Доминирующий штамм гриппа в России может грозить серьезными последствиями

В России наблюдается активный рост сезонной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), среди возбудителей которой увеличивается доля вирусов гриппа, причем чаще всего выявляется штамм A(H1N1)2009. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Этот вирус может вызывать тяжелое течение болезни и приводить к серьезным осложнениям, таким как пневмония.

Доминирующий штамм гриппа в России может грозить серьезными последствиями
Фото: pxhere.com

Пресс-служба Роспотребнадзора предупреждает, что грипп передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. В связи с этим важно принимать меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения.

Специалисты рекомендуют делать прививку от гриппа, так как это является наиболее эффективным способом защиты. Кроме того, для профилактики заболеваний следует избегать контактов с инфицированными людьми, не посещать массовые мероприятия, соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения и использовать маски.

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