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В Петербурге скончался известный джазовый продюсер Алексей Кировский

В Петербурге скончался известный джазовый продюсер Алексей Кривский из-за сердечных проблем. Лидер группы Billy’s Band Билли Новик сообщил об этом в соцсетях, назвав Кривского своим братом и другом, талантливым продюсером, организатором фестивалей, музыкантом и поэтом.

В Петербурге скончался известный джазовый продюсер Алексей Кировский
Фото: скриншот видео

Кривский был известен как директор крупных джазовых фестивалей, включая «Петербургский джаз — в массы!», «Джаз в большом городе» и «Белые ночи в Купчино». Он также участвовал в создании джазовой школы на форуме «Таврида» и организовал более 160 концертов и около 20 фестивалей.

Идея джазового фестиваля в Купчино зародилась в школьные годы у Кривского и Новика. В 2024 году фестиваль «Белые ночи в Купчино» прошёл в четвёртый раз в парке Интернационалистов, где в 2023 году добавился поэтический конкурс о Купчино.

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