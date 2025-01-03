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Уеные предупредили о мощном цунами и землетрясении ожидаемом в США

Учёные предупреждают о потенциальной опасности мощных цунами и землетрясений на побережье США. По их данным, мегаземлетрясение, способное вызвать цунами высотой до 30 метров, может произойти в ближайшем будущем. Об этом говорится в статье, опубликованной в Daily Mail, где эксперты делятся результатами своего научного анализа.

Уеные предупредили о мощном цунами и землетрясении ожидаемом в США
Фото: pxhere.com

Исследование выявило четыре критических сегмента разлома, которые простираются от Канады до Калифорнии. В этой зоне существует высокая вероятность возникновения масштабного землетрясения, которое может вызвать серьёзные последствия, включая мощное цунами.

Наиболее уязвимыми регионами оказались территории вдоль побережья от Северного Орегона до Британской Колумбии, однако угроза затронет и другие штаты.

Помимо непосредственных разрушений, такие катастрофы могут привести к серьёзным экологическим проблемам, включая загрязнение водоемов и нарушения экосистем.

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