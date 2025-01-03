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Виталий Милонов поделился впечатлениями после рейда

Российский государственный и политический деятель Виталий Милонов поделился необычным опытом, который он получил на Новый год, посетив бордель с товарищами.

Виталий Милонов поделился впечатлениями после рейда
Фото: скриншот видео

Депутат рассказал о своей встрече с человеком, который, по его словам, сочетал в себе множество ролей: мигранта, трансгендера, гомосексуалиста* и проституированного человека. Он описал эту личность как «нетрадиционный оркестр».

По словам Милонова, владелец заведения обращался к ним с различными прозвищами и проявлял агрессию, что привело к необходимости вызвать полицию, оставив вещи «проверяющих» внутри.

Ранее депутат анонсировал проведение «рейда по борделям» в Петербурге с целью их закрытия, а также планировал посетить места, где продаются электронные сигареты.

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ

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