Разгадан секрет фигур на масках охранников в сериале «Игра в кальмара»

С выходом второго сезона сериала «Игра в кальмара» в январе 2025 года, миллионы зрителей вновь погрузились в его мрачную атмосферу. Однако даже преданные фанаты могут не заметить скрытый смысл геометрических фигур, которые пронизывают весь сериал. Круги, треугольники и квадраты не просто элементы дизайна, а ключи к пониманию иерархии и структуры игры.

Фигуры на масках охранников четко обозначают их роли в системе: круги представляют рабочих, ответственных за уборку и утилизацию тел, треугольники — солдат, исполняющих команды, а квадраты — надсмотрщиков, управляющих процессом. Эта строгая иерархия символизирует атмосферу страха и подчинения, где любое нарушение порядка карается мгновенно.

Кроме того, фигуры имеют связь с корейским алфавитом хангыль: круг напоминает букву O, треугольник — часть буквы J, а квадрат — букву M. Вместе они образуют аббревиатуру OJM, что расшифровывается как Ojing-eo Geim, что является корейским названием «Игры в кальмара». Таким образом, эти символы не только отражают жестокую систему игры, но и сохраняют связь с культурным контекстом Кореи, добавляя глубину и многослойность к пониманию сериала.