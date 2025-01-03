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Разгадан секрет фигур на масках охранников в сериале «Игра в кальмара»

С выходом второго сезона сериала «Игра в кальмара» в январе 2025 года, миллионы зрителей вновь погрузились в его мрачную атмосферу. Однако даже преданные фанаты могут не заметить скрытый смысл геометрических фигур, которые пронизывают весь сериал. Круги, треугольники и квадраты не просто элементы дизайна, а ключи к пониманию иерархии и структуры игры.

Разгадан секрет фигур на масках охранников в сериале «Игра в кальмара»
Фото: скриншот видео

Фигуры на масках охранников четко обозначают их роли в системе: круги представляют рабочих, ответственных за уборку и утилизацию тел, треугольники — солдат, исполняющих команды, а квадраты — надсмотрщиков, управляющих процессом. Эта строгая иерархия символизирует атмосферу страха и подчинения, где любое нарушение порядка карается мгновенно.

Кроме того, фигуры имеют связь с корейским алфавитом хангыль: круг напоминает букву O, треугольник — часть буквы J, а квадрат — букву M. Вместе они образуют аббревиатуру OJM, что расшифровывается как Ojing-eo Geim, что является корейским названием «Игры в кальмара». Таким образом, эти символы не только отражают жестокую систему игры, но и сохраняют связь с культурным контекстом Кореи, добавляя глубину и многослойность к пониманию сериала.

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