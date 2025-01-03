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Столпотворение, давка и большие очереди начались на ярмарке на Манежной площади

На Рождественскую ярмарку на Манежной площади в Петербурге хлынули толпы людей, создавая настоящую давку. Как сообщила Мойка78, к входу ярмарки стеклась река посетителей, и внутри практически невозможно протолкнуться. Такая ситуация наблюдается и на других улицах Петербурга.

Столпотворение, давка и большие очереди начались на ярмарке на Манежной площади
Фото: скриншот видео

Второй день подряд петербуржцы сталкиваются с очередями. На Рождественской горке и перед Эрмитажем образовались длинные очереди, а в заведениях общепита наблюдается нехватка мест — кофе на вынос не купить, а в легендарную «Пышечную» на Большой Конюшенной очередь начинается уже с Волынского переулка. Пешеходам на Невском проспекте также сложно передвигаться из-за большого количества людей.

Снегопад, который прошёл 3 января, добавил проблем водителям: пробки в Петербурге достигли 4 баллов, а Кольцевая дорога заметно замедлилась. В центре города транспорт движется с трудом, и многие дороги оказались в бордовой зоне, что усугубляет ситуацию для автомобилистов.

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