В Петербурге возбудили уголовное дело о нападении бойцовской собаки на женщину с ребенком

Следственный комитет Петербурга начал проверку обстоятельств нападения бойцовской собаки на женщину с ребёнком в Красносельском районе. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, узнав о происшествии из социальных сетей.

Согласно информации, мужчина спустил с поводка бойцовского пса, который травмировал руки женщины на глазах её ребёнка и, по некоторым данным, бросился на малыша, но его удалось оттащить.

В пресс-службе СКР сообщили, что следствие ищет признаки хулиганства (статья 213 УК) и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК). Проверку проводит следствие Красносельского района.

Информацию о нападении бойцовского пса в начале года опубликовала «Русская община Петрограда». По их данным, пострадала жена одного из активистов организации, а собаку спустил с поводка сосед, который после инцидента скрылся с места происшествия.