В Пулково ввели ограничения на взлёты и посадки самолетов

В аэропорту Пулково временно введены ограничения на взлёты и посадки самолётов. Пресс-служба аэропорта сообщила, что эти меры связаны с обстоятельствами, не зависящими от его работы, и направлены на обеспечение безопасности воздушных судов и пассажиров.

Ограничения вступили в силу в связи с необходимостью соблюдения стандартов безопасности, однако конкретные причины не были уточнены. Это уже второй случай за сутки, когда в Пулково вводятся аналогичные меры. Ранее ограничения действовали с 23:43 до 0:48.

Аэропорт призывает пассажиров следить за обновлениями и уточнять информацию о своих рейсах, так как временные ограничения могут повлиять на расписание вылетов и прилётов.