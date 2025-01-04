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В Пулково ввели ограничения на взлёты и посадки самолетов

В аэропорту Пулково временно введены ограничения на взлёты и посадки самолётов. Пресс-служба аэропорта сообщила, что эти меры связаны с обстоятельствами, не зависящими от его работы, и направлены на обеспечение безопасности воздушных судов и пассажиров.

В Пулково ввели ограничения на взлёты и посадки самолетов
Фото: pxhere.com

Ограничения вступили в силу в связи с необходимостью соблюдения стандартов безопасности, однако конкретные причины не были уточнены. Это уже второй случай за сутки, когда в Пулково вводятся аналогичные меры. Ранее ограничения действовали с 23:43 до 0:48.

Аэропорт призывает пассажиров следить за обновлениями и уточнять информацию о своих рейсах, так как временные ограничения могут повлиять на расписание вылетов и прилётов.

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