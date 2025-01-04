Почти рекорд: около 1700 часов солнечного света за 2024 год увидели в Петербурге

В 2024 году Петербург наслаждался солнечными днями, с общим количеством солнечного света почти 1700 часов. По словам главного синоптика города Александра Колесова, прошедший год стал одним из самых теплых в истории, заняв второе место после 2020 года. Осень 2024 года также оказалась рекордно теплой, с количеством осадков, превышающим норму на 700 миллиметров.

Солнечное сияние в Петербурге в 2024 году заняло достойное место, хотя и не достигло 1700 часов, что все равно является пятым показателем в XXI веке. Колесов отметил, что количество солнечных дней в этом году приблизилось к максимуму, установленному в 2005 году. Особенно много солнца было в мае и июне, в то время как в июле наблюдался его дефицит по сравнению с другими месяцами.

Сентябрь также порадовал петербуржцев, с 215 часами солнечного света, что близко к рекорду. В итоге, за всю осень в городе было зафиксировано 300 солнечных часов, что подчеркивает положительные климатические изменения в регионе.