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Россиянам рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2025 году

В 2025 году на пенсию смогут выйти только определённые категории граждан, так как общий пенсионный возраст был повышен на 5 лет и переходный период составляет 10 лет. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов уточнил, что такая ситуация была в 2023 году и повторится в 2027 году.

Россиянам рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2025 году
Фото: pxhere.com

Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. В 2025 году право на пенсию по возрасту будут иметь мужчины старше 62 лет со стажем 42 года и женщины старше 57 лет со стажем 37 лет. Льготные категории включают многодетных матерей, работников вредных производств и лиц, не способных трудоустроиться по объективным причинам.

Жители Крайнего Севера с трудовым стажем более 15 лет смогут выйти на пенсию в 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). Также врачи, учителя и работники культуры могут претендовать на досрочную пенсию после 25 лет стажа в своей области.

Таким образом, 2025 год станет годом, когда на пенсию смогут выйти лишь определённые категории граждан, в то время как для большинства россиян пенсионный возраст продолжает повышаться.

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