Суеверия, которые не стоит соблюдать при поминовении, перечислили в РПЦ

В Русской православной церкви разъяснили верующим, какие поминальные традиции не имеют церковного обоснования и являются лишь народными суевериями. Священнослужители подчеркнули, что главная цель поминовения — это молитвенное почтение памяти усопшего, а не соблюдение различных обрядов, лишённых духовного смысла.

Среди распространённых обычаев, которые не имеют церковной основы, священнослужители упомянули закрытие зеркал в доме после смерти человека. По их словам, душа усопшего в первые сорок дней после кончины не блуждает по дому, а созерцает райские и адские обители. Также представители церкви отметили, что для христианина телесная оболочка после смерти утрачивает своё значение, поэтому не стоит придавать большого значения месту упокоения тела.

Особое внимание было уделено недопустимости оставления еды на могилах усопших, которую священнослужители назвали языческой традицией. Они напомнили, что единственным действенным способом помощи душам умерших является искренняя и регулярная молитва. РПЦ также призвала отказаться от ряда необоснованных запретов, таких как неиспользование вилок во время поминальной трапезы и запреты на посещение кладбища беременным и детям.