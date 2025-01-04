  • 18+

  • Сегодня

    04.01.25, Сб

    Погода

    -8°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Названы пять стран, которые успешно переживут ядерную зиму

Журнал Risk Analysis опубликовал исследование, в котором перечислены пять стран, способных пережить последствия ядерной зимы. Ученые из Новой Зеландии провели анализ, сосредоточив внимание на том, какие государства смогут сохранить сельское хозяйство в условиях глобального климатического кризиса, вызванного ядерными взрывами.

Названы пять стран, которые успешно переживут ядерную зиму
Фото: pxhere.com

В исследовании, проведенном в Университете Отаго, изучалась корреляция между большим количеством пепла, выбрасываемого в атмосферу после ядерного взрыва, и снижением числа солнечных дней, необходимых для успешного ведения сельского хозяйства. Ученые пришли к выводу, что в случае полномасштабной войны, например, между Россией и НАТО, загрязнение атмосферы, вызванное 150 тераграммами сажи (что соответствует детонации большинства боезарядов в мире), может снизить глобальное производство сельхозпродукции на 80% в течение нескольких лет, а в странах северного полушария — почти на 100%.

Исходя из этого, наибольшие шансы на выживание имеют страны, расположенные на островах или полуостровах. В их число вошли: Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату, Соломоновы острова

Эти государства смогут продолжать производить достаточное количество сельхозпродукции, несмотря на снижение температуры и солнечной освещенности, что делает их более устойчивыми к последствиям ядерной зимы.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

«Ингосстрах» поделился исследованием про отношение россиян к образовательным курсам

«Ингосстрах» поделился исследованием про отношение россиян к образовательным курсамНовости
Исследование, проведенное компанией «Ингосстрах» совместно с аналитическим центром НАФИ, дало возможность понять, как россияне относятся к обучению в течение своей карьеры и какие тренды наблюдаются в этой области. По результатам опроса большинство респондентов (79%) считают, что для обретения новой профессии не обязательно получать второе высшее образование. Курсов переквалификации для этого...
Подробнее

Глава Кронштадта Андрей Кононов оценил новый уникальный лицей на Цитадельской дороге

Глава Кронштадта Андрей Кононов оценил новый уникальный лицей на Цитадельской дорогеГород
Глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов посетил и прокомментировал в прямом эфире недавно введенный в эксплуатацию лицей на 550 мест. Учебное заведение, появившееся на Цитадельской дороге, является частью комплекса инфраструктуры туристко-рекреационного кластера «Остров фортов» и возведено девелопером «ГК Алькор». Так, Андрей Кононов высоко оценил архитектурный проект образовательного учреждения, его...
Подробнее

В Петербурге выбрали лучший проект школы

В Петербурге выбрали лучший проект школыГород
Учебное заведение расположено на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города. В городе на Неве назвали лауреатов ежегодного конкурса «Строитель года». Главный приз в номинации «Лучший проект социальной инфраструктуры» завоевала ГБОУ школа №142 Выборгского района. В этом году победителя выбрали петербуржцы при помощи интернет-голосования. Школу №142 в ЖК «Северная...
Подробнее