Названы пять стран, которые успешно переживут ядерную зиму

Журнал Risk Analysis опубликовал исследование, в котором перечислены пять стран, способных пережить последствия ядерной зимы. Ученые из Новой Зеландии провели анализ, сосредоточив внимание на том, какие государства смогут сохранить сельское хозяйство в условиях глобального климатического кризиса, вызванного ядерными взрывами.

В исследовании, проведенном в Университете Отаго, изучалась корреляция между большим количеством пепла, выбрасываемого в атмосферу после ядерного взрыва, и снижением числа солнечных дней, необходимых для успешного ведения сельского хозяйства. Ученые пришли к выводу, что в случае полномасштабной войны, например, между Россией и НАТО, загрязнение атмосферы, вызванное 150 тераграммами сажи (что соответствует детонации большинства боезарядов в мире), может снизить глобальное производство сельхозпродукции на 80% в течение нескольких лет, а в странах северного полушария — почти на 100%.

Исходя из этого, наибольшие шансы на выживание имеют страны, расположенные на островах или полуостровах. В их число вошли: Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату, Соломоновы острова

Эти государства смогут продолжать производить достаточное количество сельхозпродукции, несмотря на снижение температуры и солнечной освещенности, что делает их более устойчивыми к последствиям ядерной зимы.