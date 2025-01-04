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Настя Ивлеева подогрела слухи о беременности

В конце прошлого года Настя Ивлеева шокировала поклонников новостью о своем замужестве, а теперь блогер, похоже, задумалась о детях. В своих социальных сетях она поделилась итогами ушедшего года и сообщила о том, что отходит от дел в одном из своих бизнес-проектов — ресторане азиатской кухни в Москве.

Настя Ивлеева подогрела слухи о беременности
Фото: скриншот видео

При этом блогер подчеркнула, что полностью довольна работой ресторана. Настя добавила, что каждый месяц она получает сотни положительных отзывов от гостей, слова благодарности, улыбки, довольные и сытые лица — это показатель качества. Все это говорит о том, что, несмотря на все трудности,у неё все-таки получилось.

Слухи о беременности Ивлеевой начали циркулировать в сети несколько дней назад, когда поклонники заметили ее пышные формы. На эту тему высказалась и Айза, экс-избранница Гуфа.

Стоит отметить, что еще пару лет назад Ивлеева была категорически настроена против деторождения. Звезда утверждала, что для нее на первом месте остаются работа и самореализация. Теперь же, похоже, её приоритеты начинают меняться, и поклонники с нетерпением ждут дальнейших новостей.

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