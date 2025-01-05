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Ушел из жизни дирижер Государственного русского оркестра Владимир Попов

В возрасте 79 лет 3 января ушел из жизни главный дирижер Государственного русского концертного оркестра Петербурга Владимир Попов. Причины смерти не сообщаются. Об этом сообщил РБК.

Ушел из жизни дирижер Государственного русского оркестра Владимир Попов
Фото: Владимир Попов. Комитет по культуре Петербурга

Владимир Попов был не только выдающимся дирижером, но и основателем, художественным руководителем оркестра, с которым он дал более 500 концертов. Он являлся заслуженным деятелем искусств РФ. Благодаря его таланту и руководству оркестр достиг высочайшего уровня, исполняя как классические произведения, так и современную музыку.

Комитет по культуре Петербурга выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Попова, подчеркнув его неоценимый вклад в развитие и популяризацию музыки на русских народных инструментах.

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