Ушел из жизни дирижер Государственного русского оркестра Владимир Попов

В возрасте 79 лет 3 января ушел из жизни главный дирижер Государственного русского концертного оркестра Петербурга Владимир Попов. Причины смерти не сообщаются. Об этом сообщил РБК.

Владимир Попов был не только выдающимся дирижером, но и основателем, художественным руководителем оркестра, с которым он дал более 500 концертов. Он являлся заслуженным деятелем искусств РФ. Благодаря его таланту и руководству оркестр достиг высочайшего уровня, исполняя как классические произведения, так и современную музыку.

Комитет по культуре Петербурга выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Попова, подчеркнув его неоценимый вклад в развитие и популяризацию музыки на русских народных инструментах.