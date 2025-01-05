Петербург украсили елки с детскими игрушками

В Петербурге вдоль Гостиного Двора разместили новогодние ели, украшенные работами финалистов городского конкурса «Новогодняя игрушка».

В конкурсе приняли участие школьники и студенты колледжей в возрасте от 7 до 21 года. Более 300 лучших игрушек, созданных юными талантами, теперь украшают праздничные деревья. Елки в этом году стилизованы в разных тематиках, включая народный и ретро-стили, а также темы театра и цирка. Посетители и жители города смогут полюбоваться уникальными новогодними украшениями до конца новогодних праздников.

Ели, украшенные работами финалистов конкурса, получили тематическое оформление: одни выполнены в народном и ретро стилях, другие посвящены цирковому и театральному искусству. При этом петербуржцы в социальных сетях обратили внимание на необычное решение — заключение елей под стекло, сравнив их с колбами или отметив сходство с похищением елок НЛО.