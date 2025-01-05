  • 18+

  • Сегодня

    05.01.25, Вс

    Погода

    -3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Петербург украсили елки с детскими игрушками

В Петербурге вдоль Гостиного Двора разместили новогодние ели, украшенные работами финалистов городского конкурса «Новогодняя игрушка».

Петербург украсили елки с детскими игрушками
Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

В конкурсе приняли участие школьники и студенты колледжей в возрасте от 7 до 21 года. Более 300 лучших игрушек, созданных юными талантами, теперь украшают праздничные деревья. Елки в этом году стилизованы в разных тематиках, включая народный и ретро-стили, а также темы театра и цирка. Посетители и жители города смогут полюбоваться уникальными новогодними украшениями до конца новогодних праздников.

Ели, украшенные работами финалистов конкурса, получили тематическое оформление: одни выполнены в народном и ретро стилях, другие посвящены цирковому и театральному искусству. При этом петербуржцы в социальных сетях обратили внимание на необычное решение — заключение елей под стекло, сравнив их с колбами или отметив сходство с похищением елок НЛО.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

«Ингосстрах» поделился исследованием про отношение россиян к образовательным курсам

«Ингосстрах» поделился исследованием про отношение россиян к образовательным курсамНовости
Исследование, проведенное компанией «Ингосстрах» совместно с аналитическим центром НАФИ, дало возможность понять, как россияне относятся к обучению в течение своей карьеры и какие тренды наблюдаются в этой области. По результатам опроса большинство респондентов (79%) считают, что для обретения новой профессии не обязательно получать второе высшее образование. Курсов переквалификации для этого...
Подробнее

Глава Кронштадта Андрей Кононов оценил новый уникальный лицей на Цитадельской дороге

Глава Кронштадта Андрей Кононов оценил новый уникальный лицей на Цитадельской дорогеГород
Глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов посетил и прокомментировал в прямом эфире недавно введенный в эксплуатацию лицей на 550 мест. Учебное заведение, появившееся на Цитадельской дороге, является частью комплекса инфраструктуры туристко-рекреационного кластера «Остров фортов» и возведено девелопером «ГК Алькор». Так, Андрей Кононов высоко оценил архитектурный проект образовательного учреждения, его...
Подробнее

В Петербурге выбрали лучший проект школы

В Петербурге выбрали лучший проект школыГород
Учебное заведение расположено на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города. В городе на Неве назвали лауреатов ежегодного конкурса «Строитель года». Главный приз в номинации «Лучший проект социальной инфраструктуры» завоевала ГБОУ школа №142 Выборгского района. В этом году победителя выбрали петербуржцы при помощи интернет-голосования. Школу №142 в ЖК «Северная...
Подробнее