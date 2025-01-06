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Мариинский театр отметит 120-летие Ильи Мусина концертом Гергиева

В Концертном зале Мариинского театра состоится вечер, посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося дирижера и педагога Ильи Мусина. За дирижерский пульт встанет его ученик, народный артист России Валерий Гергиев.

Мариинский театр отметит 120-летие Ильи Мусина концертом Гергиева
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Гергиев отметил, что Мусин был одарен музыкальным талантом. Он умел раскрывать потенциал других, обучая их полному посвящению себя искусству. Концертная программа, в которой примет участие сопрано Альбина Шагимуратова, будет состоять в основном из произведений Николая Римского-Корсакова и станет частью фестиваля, посвященного его творчеству. Прозвучат «Испанское каприччио», увертюра к «Царской невесте» и ария Марфы из этой оперы, сюита из «Сказки о царе Салтане» и ария Царевны Лебедь, ария Снегурочки, а также увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Илья Мусин (1904-1999) – известный дирижер, теоретик дирижирования и основатель отечественной дирижерской школы. Среди его учеников были такие выдающиеся дирижеры, как Юрий Темирканов, Семен Бычков, Василий Синайский, Владислав Чернушенко, Теодор Курентзис и многие другие.

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