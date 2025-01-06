Мариинский театр отметит 120-летие Ильи Мусина концертом Гергиева

В Концертном зале Мариинского театра состоится вечер, посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося дирижера и педагога Ильи Мусина. За дирижерский пульт встанет его ученик, народный артист России Валерий Гергиев.

Гергиев отметил, что Мусин был одарен музыкальным талантом. Он умел раскрывать потенциал других, обучая их полному посвящению себя искусству. Концертная программа, в которой примет участие сопрано Альбина Шагимуратова, будет состоять в основном из произведений Николая Римского-Корсакова и станет частью фестиваля, посвященного его творчеству. Прозвучат «Испанское каприччио», увертюра к «Царской невесте» и ария Марфы из этой оперы, сюита из «Сказки о царе Салтане» и ария Царевны Лебедь, ария Снегурочки, а также увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Илья Мусин (1904-1999) – известный дирижер, теоретик дирижирования и основатель отечественной дирижерской школы. Среди его учеников были такие выдающиеся дирижеры, как Юрий Темирканов, Семен Бычков, Василий Синайский, Владислав Чернушенко, Теодор Курентзис и многие другие.