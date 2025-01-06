В Петербурге отменили концерты пианистки Полины Осетинской

В петербургской рюмочной отменили концерты пианистки Полины Осетинской, запланированные на 5, 6 и 8 января в рамках фестиваля «Рождественские встречи с Полиной Осетинской». Об этом сообщили в телеграм-канале заведения.

В сообщении подчеркнули, что отмена произошла по независящим от них и пианистки обстоятельствам. Сама Осетинская ситуацию в своих соцсетях не комментировала. В программе концертов были заявлены произведения Баха, Дебюсси и Десятникова.

Полина Осетинская — известная советская и российская пианистка, выступающая как в России, так и за рубежом. Осетинская родилась в Москве в 1975 году, училась в музыкальной школе при Московской консерватории и окончила Петербургскую консерваторию в 1998 году. В 2001 году стала лауреатом премии «Триумф».