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В Петербурге отменили концерты пианистки Полины Осетинской

В петербургской рюмочной отменили концерты пианистки Полины Осетинской, запланированные на 5, 6 и 8 января в рамках фестиваля «Рождественские встречи с Полиной Осетинской». Об этом сообщили в телеграм-канале заведения.

В Петербурге отменили концерты пианистки Полины Осетинской
Фото: Полина Осетинская. Скриншот из видео

В сообщении подчеркнули, что отмена произошла по независящим от них и пианистки обстоятельствам. Сама Осетинская ситуацию в своих соцсетях не комментировала. В программе концертов были заявлены произведения Баха, Дебюсси и Десятникова.

Полина Осетинская — известная советская и российская пианистка, выступающая как в России, так и за рубежом. Осетинская родилась в Москве в 1975 году, училась в музыкальной школе при Московской консерватории и окончила Петербургскую консерваторию в 1998 году. В 2001 году стала лауреатом премии «Триумф».

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