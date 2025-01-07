Ленинградский зоопарк познакомил петербуржцев с «пушистым помощником» Синтерклааса

Ленинградский зоопарк представил петербуржцам своего нового «пушистого помощника» Синтерклааса — ослика по имени Бурашек. В официальном телеграм-канале зоопарка было опубликовано видео с участием этого милого животного.

Синтерклаас — зимний волшебник, почитаемый в Нидерландах, Бельгии и некоторых частях Германии, играет важную роль в праздновании Дня святого Николая. По традиции, он путешествует на белом коне, однако в некоторых регионах его сопровождает ослик, который помогает ему нести мешок с подарками.

По традиции, дети оставляют для ослика у двери ботинки с сеном, морковкой или яблоками, а утром вместо корма находят сладости и подарки. Пресс-служба зоопарка отметила, что осел Бурашек прибыл к ним недавно и ему еще нет и года. Пока он не находится на экспозиции, но в будущем посетители смогут увидеть его.

Это знакомство с новым обитателем зоопарка добавляет волшебства в зимние праздники и привлекает внимание к традициям, связанным с празднованием Синтерклааса..