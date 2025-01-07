Митрополит Варсонофий поздравил православных с праздником Рождества Христова

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил клириков, монашествующих и мирян с Рождеством Христовым. В своем послании, опубликованном пресс-службой Петербургской митрополии, он выразил радость по случаю этого великого праздника и пожелал всем благословений.

Митрополит сообщил, что радуясь со всем православным миром, он поздравляет всех с великим праздником Рождества Христова и Новолетием. Он подчеркнул, что радость, которую люди испытывают в эту ночь, не связана с земными успехами, а исходит от Бога, призвавшего общество в Свою Святую Церковь и давшего нам залог вечной жизни.

Варсонофий напомнил, что, несмотря на испытания и трудности, Вифлеемская звезда, которая когда-то привела мудрых волхвов к Богомладенцу Христу, продолжает вести каждого к нему, приобщая к блаженной вечности. Он процитировал святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что праздник Рождества Христова наполнил радостью всю вселенную, и описал его как «праздник увенчания всех добродетелей».

Он призвал всех быть достойными своей Церкви, относиться к каждому храму как к посольству Царства Небесного на земле и стать храмом, в котором рождается Христос.