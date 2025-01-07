  • 18+

  • Сегодня

    07.01.25, Вт

    Погода

    -5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Рождественский стол: что приготовить и как украсить

Священник Николай Савченко рассказал о традициях, связанных с праздничным столом на Рождество Христово, который православные верующие отмечают 7 января. В этот день заканчивается пост, и многие семьи собираются за праздничным столом, чтобы отпраздновать событие.

Рождественский стол: что приготовить и как украсить
Фото: pxhere.com

По словам Савченко, на рождественском столе должна присутствовать традиционная для христиан пища, особенно мясные блюда, что является общей традицией как для русской, так и для западной кухонь. Например, на Западе часто запекают индейку, соблюдая пост перед праздником. Кроме мясных блюд, уместны также молочные продукты и сладости, которые раньше готовили на основе меда и молока.

Что касается оформления стола и помещения, священник отметил, что главным цветом должно быть белое, символизирующее снег, а также чистоту души и намерений. Он добавил, что традиция ставить рождественскую елку, хотя и не была известна на Руси изначально, также может считаться христианской. Елка символизирует постоянство и жизнь, которая сохраняется в любых условиях — жару, холод, дожди и снега.

Таким образом, Рождество Христово — это не только время для духовного размышления, но и для семейных встреч и традиционных угощений, которые подчеркивают важность праздника.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть раком

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть ракомНовости
Онкология больше остальных заболеваний пугает россиян. Заболеть раком боятся 61,2% человек. При этом более половины — 52,1% — взрослых россиян считают, что их состояние здоровья удовлетворительное. Хорошим же его назвали 43,1% жителей России, и лишь 4,7% полагают, что их организм находится в плохом состоянии. Интересно, что наиболее здоровыми себя считают...
Подробнее

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 году

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 годуНовости
Наиболее востребованной страной у российских туристов остаётся Турция. Аналитики компании «Ингосстрах» выяснили, где жители России в 2024 году предпочитали отдыхать. Первое место по популярности в этом рейтинге заняла Турция, а далее идут Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. В пятёрку лидеров также вошли Таиланд и Шри-Ланка. Ещё россияне по-прежнему выбирают...
Подробнее