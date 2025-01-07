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Из-за гололеда и изморозей в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда и изморозей, согласно информации Росгидрометцентра.

Из-за гололеда и изморозей в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Предупреждение будет действовать 7 января с 10:00 до 21:00. В этот период местами ожидается отложение мокрого снега.

«Желтый» уровень означает, что ожидаются потенциально опасные погодные условия. В связи с этим правительство Петербурга призывает водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными в условиях гололеда.

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