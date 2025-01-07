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Более 220 тысяч петербуржцев не смогли выехать за границу из-за долгов

За последний год количество должников, которым запрещен выезд за пределы России, увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу. На сегодняшний день более 224 тысяч петербуржцев оказались в числе невыездных из-за долгов, среди которых около 8 тысяч человек не выполняют обязательства по алиментам.

Более 220 тысяч петербуржцев не смогли выехать за границу из-за долгов
Фото: pxhere.com

В 2024 году с должников было взыскано более 3,5 миллиарда рублей, из которых 30,6 миллиона рублей составили алименты. Эти цифры подчеркивают серьезность ситуации с задолженностями и активизацию работы судебных приставов в борьбе с неплательщиками.

Напомним, что ограничение на выезд за границу вводится для граждан, чьи долги по алиментам или возмещению вреда здоровью превышают 10 тысяч рублей, а по другим обязательствам — 30 тысяч рублей. Такие меры направлены на стимулирование граждан к выполнению финансовых обязательств и обеспечению прав кредиторов.

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