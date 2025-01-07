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Путин назвал балет «Щелкунчик» в Мариинском театре шикарным

Президент России Владимир Путин высоко оценил постановку балета «Щелкунчик» в Мариинском театре во время телефонного разговора с девятиклассницей Ариной Порхал из Донецкой Народной Республики.

Путин назвал балет «Щелкунчик» в Мариинском театре шикарным
Фото: скриншот видео

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разговор состоялся после того, как Путин снял шарик с «Елки желаний», исполнив мечту школьницы о поездке в Петербург.

Арина провела несколько дней в Петербурге, где познакомилась с известными достопримечательностями города и посетила балет «Щелкунчик». В беседе с президентом она поделилась своими впечатлениями, сказав, что «Щелкунчик» – очень хороший спектакль.

Президент Путин выразил свою радость за Арину и подчеркнул, что сам знаком с этой постановкой, так как не раз посещал спектакль в компании иностранных лидеров. 

Балет «Щелкунчик» остается одной из самых популярных новогодних традиций в России и продолжает радовать зрителей своей волшебной атмосферой.

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