Четыре индексации пенсий за четыре года: кому увеличат выплаты и когда

О планах по индексации пенсий в России в 2026 и 2027 годах сообщил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин в интервью РИА Новости. По его словам, в 2026 году ожидаются две индексации: первая на 4,5% с 1 февраля и вторая на 5,5% с 1 апреля.

Кроме того, депутат отметил, что в 2027 году также планируется провести две индексации. Предполагаемые повышения составят 4% и 4,1%.

Как будет проходить индексация в текущем году

Чаплин также подчеркнул, что с 2025 года индексация пенсий для работающих пенсионеров будет проходить автоматически. Это стало возможным после приостановки индексации, которая действовала до 2016 года. Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова уточнила, что индексация будет применена к размеру пенсии, учитывающему все изменения с 2016 года.

Сколько работающих пенсионеров ожидают увеличение пенсии

С начала 2025 года ожидается увеличение пенсий для около 9 миллионов работающих пенсионеров в России. В дополнение к этому, президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который предполагает индексацию социальной пенсии на 14,75%. С 1 апреля 2025 года ее размер составит 15 456 рублей, а страховые пенсии увеличатся на 7,3%.

Данные меры направлены на поддержку пенсионеров и улучшение их финансового положения в условиях экономических изменений.