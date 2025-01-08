Врач терапевт рассказал, чем опасен и какие симптомы у нового вируса из Китая

Россиян снова беспокоят сообщения из Китая о новом вирусе — метапневмовирусе (HMPV), который быстро распространяется и вызывает серьезные симптомы. Терапевт Наталья Леонтьева в интервью ИА RuNews24.ru отметила, что этот вирус особенно опасен для детей до 14 лет, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. У заболевших наблюдаются такие симптомы, как озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение.

Метапневмовирус сравнивают с коронавирусом, поскольку оба вируса поражают дыхательную систему и передаются через кашель, чихание и контакт с заражёнными поверхностями. Леонтьева пояснила, что HMPV — это респираторная инфекция, которая может проявляться как обычная простуда или грипп, но у некоторых пациентов вирус может стремительно прогрессировать, вызывая одышку и высокую температуру.

Специальных лекарств или вакцин против метапневмовируса пока не существует. Для облегчения симптомов рекомендуется отдыхать, пить много воды, принимать жаропонижающие и обезболивающие средства, а также делать ингаляции с солевым раствором. Врач настоятельно советует при появлении симптомов, особенно у детей и пожилых людей, обращаться к врачу, так как самолечение может быть опасным. Чтобы снизить риск заражения, важно регулярно мыть руки, избегать контакта с больными и не прикасаться к лицу грязными руками.