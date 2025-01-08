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Последние показы фильмов перед закрытием кинотеатра «Англитер» прошли в Петербурге

Кинотеатр «Англитер», проработавший 12 лет, закрывается в Петербурге. На последнем показе, который прошел в кинотеатре, зрители смогли увидеть два фильма: «Партенопа» и «Последний вальс». На два этих показа был аншлаг, в зале не осталось ни одного свободного места. Перед началом сеансов основатель кинотеатра Станислав Ершов вышел на сцену, чтобы поприветствовать гостей и пригласить команду кинотеатра. Он поделился своими теплыми воспоминаниями о «Англитере» и выразил благодарность всем, кто поддерживал кинотеатр на протяжении всех этих лет.

Последние показы фильмов перед закрытием кинотеатра «Англитер» прошли в Петербурге
Фото: Gazeta.SPb

Ершов сообщил, что причиной закрытия стало проведение ремонта на первом этаже отеля «Англетер» и кафе «Счастье». В ноябре Ершов получил уведомление о расторжении договора аренды, что стало неожиданным ударом для команды и зрителей.

Последние показы фильмов перед закрытием кинотеатра «Англитер» прошли в Петербурге
Фото: Gazeta.SPb

Закрытие «Англитера» вызывает сожаление у поклонников независимого кино и местной культуры. Кинотеатр стал важной частью культурной жизни города и местом встречи для любителей кино.

Последние показы фильмов перед закрытием кинотеатра «Англитер» прошли в Петербурге
Фото: Gazeta.SPb
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