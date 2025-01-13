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Полуденный выстрел в Петропавловке проведут в другом месте из-за реставрации Нарышкина бастиона

В связи с реставрацией Нарышкина бастиона, где традиционно располагаются сигнальные орудия для полуденного выстрела, в Петербурге планируют временно перенести место выстрела на другую территорию Петропавловской крепости. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Полуденный выстрел в Петропавловке проведут в другом месте из-за реставрации Нарышкина бастиона
Фото: Baltphoto

Нарышкин бастион, где находятся сигнальные орудия, будет реставрироваться в этом году. Также для продолжения традиции полуденного выстрела потребуется временный плацдарм для пушек.

Историки и Геральдический совет при президенте РФ изучили архивы и историю полуденного выстрела. Выяснилось, что первые выстрелы производились из Адмиралтейства, а различные сигнальные выстрелы – с разных бастионов Петропавловской крепости. Председатель Геральдического совета Георгий Вилинбахов отметил, что исторической традицией можно считать полуденный выстрел с любой точки на территории Петропавловской крепости.

В устав Петербурга будут внесены изменения для фиксации исторического контекста многолетней традиции. На время ремонта Нарышкина бастиона полуденный выстрел будет производиться из другой точки на территории крепости.

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