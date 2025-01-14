Для пенсии в 50 тысяч рублей нужно зарабатывать на максимум пенсионных коэффициентов

Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в месяц россиянам необходимо ежегодно зарабатывать максимальное количество пенсионных коэффициентов — 10. Об этом сообщил «Финансы Mail» со ссылкой на эксперта Людмилу Иванову-Швец.

Размер пенсии напрямую зависит от двух ключевых показателей: трудового стажа и количества накопленных пенсионных коэффициентов. При этом пенсия по старости формируется из двух составляющих: фиксированной и накопительной частей. Фиксированная часть пенсии ежегодно устанавливается правительством и в 2024 году составляет 8728,73 рубля. Накопительная часть пенсии зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, где 1 балл индивидуального пенсионного капитала с 1 января 2024 года равен 142,76 рубля.

При наилучшем раскладе, за год можно заработать 1427,6 рубля накопительной части пенсии. Для достижения пенсии в 50 тысяч рублей, накопительная часть должна составить 41 272,28 рубля (50 000 – 8728,73). Следовательно, чтобы достичь такого уровня накопительной части, россиянам необходимо в течение как минимум 30 лет получать заработную плату, позволяющую накапливать 10 пенсионных коэффициентов ежегодно.