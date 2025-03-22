На льду Невы в Кировске нашли тело неизвестного мужчины

Спасатели обнаружили на льду Невы в Кировске тело мужчины без признаков жизни. Труп был доставлен на берег и передан в руки полицейских.

В ночь на 22 ноября спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург получили сообщение о том, что на льду Невы в Кировске находится человек без признаков жизни.

Спасатели прибыли на место инцидента и доставили тело мужчины на берег. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Позже специалисты передали труп мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов.